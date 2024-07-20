Trabzon'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs uçuruma devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Oymalı ve Demirciler mahallelerini birleştiren yolda seyir halindeki sürücüsü ve plakalı öğrenilemeyen minibüs, yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste sıkışan 2 kişi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.