Trabzon'da toprak kayması sonucu 4 işçi hafif yaralandı

Trabzon'un Of ilçesinde istinat duvarı inşaatı sırasında yaşanan toprak kayması sonucu 4 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Örtülü Mahallesi'nde ana yol güzergahında yürütülen istinat duvarı inşaatı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Kayan toprak altında kalan 3 işçi kendi imkanları, bir işçi ise arkadaşlarının yardımı ile kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.