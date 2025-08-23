Trabzon'da Toprak Kayması: Bir İşçi Yaralandı

Trabzon'da Toprak Kayması: Bir İşçi Yaralandı
Trabzon'un Of ilçesinde bir evin arka kısmında yapılan çalışma sırasında meydana gelen toprak kaymasında Oktay Daşdemir isimli işçi kısmen toprak altında kaldı ve hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde toprak altında kalan işçi yaralandı.

Kumludere Mahallesi'ndeki bir evin arka kısmında yapılan çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi.

İşçilerden Oktay Daşdemir, kısmen toprak altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden kurtarılan Daşdemir, Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayrat Kaymakamı, Of Kaymakam Vekili Selçuk Baş da hastaneye gelerek işçinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

