Trabzon'da Tohum Koruyucuları Projesi Başlatıldı

Trabzon'da Tohum Koruyucuları Projesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, yerli tohumların korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Tohum Koruyucuları Projesi hayata geçirildi. Proje, yerli tohum koruyucularını tespit etmeyi ve eğitim faaliyetleri ile toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Trabzon'da, yerli tohumlarının korunması ve çoğalmasını amaçlayan Tohum Koruyucuları Projesi uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı 2021–2027 dönemi tarafından desteklenen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün paydaşlığında yürütülen "Tohum Koruyucuları Projesi" kapsamında uygulamaya alındı.

Projenin, Bulgaristan liderliğinde, Romanya, Gürcistan ve Türkiye iş birliğiyle yürütüldüğü belirtilerek, Doğu Karadeniz'de geleneksel tarım bilgisine sahip çiftçilerin ve gönüllü üreticilerin katılımıyla yerli tohumların korunmasıyla sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlandığı belirtildi.

Eğitim faaliyetlerine devam edildiği işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında, gönüllü yerli tohum koruyucuları tespit edilmekte ve topluluk tohum ağı kurulması için ön çalışmalar yapılmaktadır. Çiftçi ziyaretleriyle yerli tohum envanteri çıkarılmakta, ihtiyaç duyulan bölgelerde tohum koruma faaliyetlerine yönelik eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca belediyemiz Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Trabzon'un yanı sıra Rize ve Giresun'dan gelen ilkokul çağındaki öğrencilere tohum ve biyoçeşitlilik hakkında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço
Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış

Dünyanın konuştuğu kazadan yeni görüntü! Saniyeler içinde olmuş
Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi sağ kurtuldu

Hindistan'daki faciada mucize! Düşen uçaktan böyle çıktı
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

İsim listesi yayımlandı, şubeye gitmeyenin parası devredilecek
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.