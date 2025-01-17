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Trabzon'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Trabzon'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir tırın otomobile çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Akçaabat ilçesinin Söğütlü mevkisinde A.Ş'nin kullandığı 55 APB 501 plakalı tır, Alaattin K. yönetimindeki 34 UNF 37 plakalı otomobile çarptı.

Tırın bir süre sürüklediği otomobil, refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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