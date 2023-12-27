Trabzon'da Terör ve Gazze Saldırılarını Protesto Programı Gerçekleştirildi

Trabzon'da, terör ve Gazze saldırılarını protesto amacıyla "Mevzu Evrensel, Tepki Bireysel" programı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi önünde organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İsrail'in hukuk dışı bir tutum izlediğini belirterek, "Savaşta bile yapılacak ve yapılmayacak şeyler vardır. Dedelerimiz nasıl savaşmış? Kadına, çocuğa, yaşlıya dokunmamış, asker, silahlı kişiye işlem yapmış. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatlarını yaptık değil mi? Televizyondan izledik bunları. Orada bir tane sivil halk öldü mü? İnanın bir kişi ölse orada dünya ayağa kalkardı." dedi.

Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da birçok Osmanlı eserleri olduğuna işaret eden Çuvalcı, Türkiye'nin tarihi ve eserleriyle orada olduğunu vurguladı.

Çuvalcı, protestonun daha güçlü olması için bazı ürünlerin boykot edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Markalarını değiştireceğiz, yerli ve milli kullanacağız. En azından onları destekleyen firmaların ürünlerini kullanmayacağız ve kullandırtmayacağız. Kime? Yakınlarımıza, eşimize, dostumuza, dayımıza, teyzemize. Çocuklarımızı bu minvalde yetiştireceğiz." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Çuvalcı, "Terörü kim destekliyor, kim bize kışkırtıyor, hepimiz biliyoruz. Bunlar maşa, biz bunların ağabeylerini de biliyoruz. Kimin desteklediğini biliyoruz asıl kavgamız onlarla. Bize niye F-35 vermiyorlar, niye ambargo koyuyorlar. Biz onlarla mücadele ediyoruz. Kahraman Türk milleti bütün bunların üstesinden gelebilecek kabiliyettedir. Müsterih olalım, dua edelim." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Enes Albayrak ise şunları kaydetti:

"Bugün, bu onurlu halkın kalplerindeki özgür Filistin'i yıkamayan zalim İsrail, zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinlilere artık bir nefesi bile çok görüyor. Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'ye hiçbir uluslararası hukuk kuralına, temel insani değerlere saygı duymadan, sivil, çocuk, kadın ayrımı yapmadan soykırım yapıyor. Dünya tarihinde insanların acı tecrübelerle geliştirdiği savaş hukuku kurallarını bile pervasızca hiçe sayan İsrail, ne olursa olsun vurulmaması gereken hastaneleri, okulları ve masum halkı insafsızca en güçlü silahlı ile vurmaya devam ediyor."

Öte yandan Trabzon Sivil Kadın İnisiyatifi üyelerince hazırlanan ve geliri Filistin'e bağışlanacak yemek ve hediyelik eşyalar da satışa sunuldu.

Grup, "Dünya Sessiz Çocuklar Ölüyor" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla kampüs içinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.