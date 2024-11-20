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Trabzon'da Temel Gıda Fiyatları İçin TRAMAR Açıldı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, temel gıda maddelerine uygun fiyatla erişim sağlamak adına TRAMAR marketini açtı. Başkan Ahmet Metin Genç, ürünlerin maliyet fiyatına satışını ve spekülatif fiyat artışlarına karşı direnç oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyata temel gıda malzemesi satışı için açılan TRAMAR ilgi görüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, halkın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatla erişimini temin etmek amacıyla marketi hazırladıklarını söyledi.

Et ve Balık Kurumu'yla yapılan protokolle maliyet fiyatına ve piyasadan en az yüzde 30 oranında düşük ürün satışı olduğunu belirten Genç, "Başta kırmızı ette beyaz ette olmak üzere Et Balık Kurumu'muzun 35 civarında temel gıda ürününün satışıyla ilgili bir market hazırladık." dedi.

Genç, piyasada spekülatif fiyatlar olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz piyasada çok spekülatif fiyatlar var. Bu konuda Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu irade ve kararlılık yerel yönetimler olarak da bizleri hem bu piyasadaki spekülatif artışlarla bu sömürü anlayışına karşı bir direnç ortaya koymak, piyasayı tam anlamıyla tahkim etmek, regüle etmek hem de halkımızın bu manada sosyal belediyecilik anlayışıyla temel gıda malzemelerine uygun fiyatta erişimini sağlamak adına bu adımı attık. Tabiri caizse şunu net bir şekilde söyleyeyim iyi ki de atmışız. Çünkü hemşehrilerimiz hem açılışta çok yoğun bir ilgiyle hem de şu an görüyorsunuz herkes alışverişte sabah saatlerinden kapanış saatine kadar çok çok yoğun şekilde alışveriş yapıyorlar."

Genç, burada Trabzon'da üretilen tereyağı, yoğurt, süt gibi ürünlerin de satışının yapıldığının altını çizerek, bu marketlerin sayılarının artırılacağını ifade etti.

Bu marketin, kar elde etmeyi amaçlamadığını dile getiren Genç, "Dediğim gibi bir market değiliz, bir bakkal değiliz ama amacımız şu; halkımızın temel gıda maddelerine et ve süt ürünlerine erişimini, ulaşımını uygun fiyatla temin etmeyi sağlamak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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