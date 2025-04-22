Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Trabzon'da Telefon Dolandırıcılığı Engellendi

Trabzon'da Telefon Dolandırıcılığı Engellendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaştan para talep etti. Banka personelinin dikkatli davranışı sayesinde dolandırıcılığın önüne geçildi. Emniyet, vatandaşları bu tür dolandırıcılara karşı uyardı.

Trabzon'da telefon dolandırıcılığı polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Alınan bilgiye göre, kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları Muhammed Altundaş'tan hakkında uzlaşma dosyası olduğunu belirterek para talep etti.

Altundaş, parayı dolandırıcıların hesabına aktarmak üzere Akçaabat ilçesindeki bir banka şubesine geldi.

Banka personeli, Altundaş'ın telefon görüşmelerinden şüphelenerek durumu şubenin önünde vatandaşları dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin uyarısıyla dolandırıldığı anlayan Altundaş, para transferini gerçekleştirmedi.

Öte yandan Altundaş'ın dolandırıcılarla yaptığı telefon görüşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüşme sırasında dolandırıcılar, telefonu neden açmadığını sordukları Altundaş'ı eşini aramakla da tehdit etti.

Altundaş'ın şikayeti üzerine dolandırıcıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kimlik bilgileri, banka kartı şifresi ya da hesaplarına ilişkin diğer detayları kimseyle paylaşmamaları konusunda vatandaşlara "Kendisini polis, savcı, banka yetkilisi ya da resmi bir kurum çalışanı olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin. Resmi kurumlar hiçbir zaman telefonla bilgi veya para talep etmez." uyarısında bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.