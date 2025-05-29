Trabzon'da Tefecilik Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Trabzon'da Tefecilik Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
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Trabzon'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, operasyon sırasında çok sayıda doküman, çek, senet, mermi ve para ele geçirildi.

Trabzon'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz karşılığı borç para verip senet imzalatarak tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda doküman, çek, senet, mermi ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K, Y.A, A.A, K.A, M.K. ve E.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.K, Y.A, A.A. ve K.A. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.K. ile E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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