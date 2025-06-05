Trabzon'da Taşkın Bölgesinde Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Taşkın Bölgesinde Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gerçekleşen taşkının ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 Haziran'da meydana gelen taşkının izlerini temizlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Beşirli Mahallesi'nde taşkından etkilenen esnafı ziyaret ettiği ve talepleri dinlediği belirtildi.

Açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Yaşadığımız yoğun yağış sonrası Beşirli Mahallemizde meydana gelen taşkın ve heyelanlar neticesinde zarar gören vatandaşlarımızı ve esnafımızı yalnız bırakmadık. İlk andan itibaren ekiplerimizi hızlıca sahaya yönlendirdik. Vatandaşlarımızın bizden beklentilerini doğrudan kendilerinden dinliyoruz. Yağıştan etkilenen her bir vatandaşımız bizim için önemlidir. Dayanışma ruhunu büyüterek bu süreci birlikte atlatacağız."

Genç, taşkınlardan kaynaklı mağduriyetleri en kısa sürede gidermek için hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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