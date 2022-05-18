Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Trabzon'da sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlının tutuklanmasına karar verildi.
Trabzon'da sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlının tutuklanmasına karar verildi.
Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde sokakta iki gün önce tartıştığı Bayram Değirmenci'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan T.K, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayda ağır yaralanan Değirmenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
AA / Tuğba Yardımcı - Güncel