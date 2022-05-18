Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Trabzon'da sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Trabzon'da sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde sokakta iki gün önce tartıştığı Bayram Değirmenci'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan T.K, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda ağır yaralanan Değirmenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Ortahisar, Trabzon, Bayram, Güncel, Haberler

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