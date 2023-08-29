Trabzon'da tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
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Trabzon'un Yomra ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. İlçenin Özdil Mahallesi'nde Ömer Adanur'un kullandığı tarım aracı şarampole devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen Adanur, jandarma ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden alınarak yola ulaştırıldı. Adanur 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede öldü.
Trabzon'un Yomra ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
İlçenin Özdil Mahallesi'nde ??????? Ömer Adanur'un kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi.
Yaklaşık 200 metre sürüklenen Adanur, jandarma ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden alınarak yola ulaştırıldı.
Adanur 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede öldü.