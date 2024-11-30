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Trabzon'da Tarihi Surların Restorasyonu Başladı

Trabzon'da Tarihi Surların Restorasyonu Başladı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Pazarkapı Mahallesi'ndeki tarihi surda restorasyon çalışmaları başlattı. Proje, şehrin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak turizme katkı sağlamayı hedefliyor. Restorasyon bir yıl içinde tamamlanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Pazarkapı Mahallesi'ndeki tarihi surda restorasyon başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve turizme katkısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Pazarkapı Mahallesi'nde Kadınlar Hali'nin yanındaki kale duvarı restore edilecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca ihalesi ve yer teslimi yapılan projede, 5 teknik personel, 4 işçi ve 1 stajyer olmak üzere 10 kişilik ekip görev alıyor.

Bir yıl içinde tamamlanacak restorasyonda, surun estetik değeri korunarak bölgenin turistik cazibesinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Projenin hem Trabzon'un tarihi mirasını koruma hem de bölgenin turistik çekiciliğini artırma anlamında büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Trabzon'umuz tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her geçen gün daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayacak ve bu tür projelerle şehrimizi daha da güzelleştireceğiz."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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