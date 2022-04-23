Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara dökülerek büyük coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara dökülerek büyük coşku yaşadı.

Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor puanını 76'ya yükseltti. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan bordo-mavili takım, 35. hafta sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında alacağı puan ya da puanlarla resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Deplasmanda Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetin ardından bordo-mavili taraftarlar sokaklara dökülerek adeta şampiyonluğun provasını yaptı. Ellerine bordo-mavili bayrakları alan taraftarlar, Atatürk Alanında toplanarak galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, 38 yıl sonra gelecek olan şampiyonluk sevincinin coşkusunu yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 olan puan farkını korudu.

(Gökmen Şahin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title