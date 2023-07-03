Trabzon'da taksici cinayeti şüphelisi yakalandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dere kenarında öldürülen taksicinin cinayetiyle ilgili şüpheli, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak M.K.'yi tespit etti ve Sürmene ilçesinde yakaladı. Cinayetin ardından taksicinin aracı da aynı mahalledeki dere yolunda bulunmuştu.