Trabzon'da Taksi ve Dolmuş Durakları Yenileniyor

Trabzon'da taksi ve dolmuş duraklarının yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Yeni Mahalledeki taksi durağı ile Moloz-Tıp Fakültesi dolmuş durağının yenilendiği, Bahçecik ve 2 Nolu Beşirli taksi duraklarının ise yeniden yapıldığı belirtildi.

Şehir içi ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Yeni duraklarımız, modern tasarımlarıyla hem şoför esnafımıza hem de yolcularımıza daha rahat, güvenli ve kullanışlı bir alan sağlamakta aynı zamanda şehrimizin estetik görünümüne de katkıda bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.