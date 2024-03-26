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Trabzon'da taksi şoförünün öldürülmesi davası başladı

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde, taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Kol'un yargılanmasına başladı.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 30 Haziran 2023'te Sürmene ilçesinde taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü iddiasıyla "kasten adam öldürme" ve "yağma" suçundan tutuklanan Mustafa Kol ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Kol, savunmasında, taksici olan maktulü yıllardır tanıdığını, olay günü köyde olan eşini ve çocuklarını almak için aracıyla yola çıktıklarını söyledi.

Köye yaklaştıklarında telefonla aradığı eşinin gelmek istemediğini söyledikten sonra görüntülü arayarak, "Beni o arabaya bindiremezsin, gelme." dediğini savunan Kol, daha sonra köyün muhtarının evinin önüne geldiklerinde araçta beklediklerini ifade etti.

Kol, aracı dere kenarına çekerek beklediklerinde maktulün panik halinde ve sinirli olduğunu ileri sürerek, "Araçtan sigara içmek için çıkmıştım. Hüseyin araçta kaldı. 'Hayırdır, eşim senin aracına biniyordu, şimdi ne oldu?' deyince bana da muhtara da eşime de küfretti. Niye küfrediyorsun deyince 'Sen anlamıyor musun? Eşin arabama binmek istemiyor.' dedi. Hüseyin'i araçtan dışarı çağırınca bana küfretti ve torpidoya doğru eğildi. Korkuyla araca doğru 2-3 el ateş ettim." diye konuştu.

Maktul hareketsiz kalınca araçtan çıkartarak yolun kenarına bıraktığını kaydeden Kol, daha sonra otomobili alarak bölgeden ayrıldığını ancak lastik patlayınca arabayı bırakarak yaya olarak kaçtığını anlattı.

Eşini arayarak birini vurduğunu söylediğini belirten Kol, yaya olarak gittiği köydeki evlerinde bir gece kaldıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olduğunu aktardı.

Sanık Kol, maktulün cüzdanını almadığını iddia etti.

Maktulün babası, annesi ve ablası, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatları ve cumhuriyet savcısının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sürmene Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran 2023'te, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuş, yapılan incelemede, silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin Aslan (52) olduğu belirlenmişti.

Aslan'a ait 61 SY 053 plakalı araç, camları kırık halde aynı mahalledeki dere yolunda bulunmuş, olayla ilgili yakalanan Mustafa Kol çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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