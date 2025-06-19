Trabzon'da Tabancayla İşlenen Cinayet: Bir Kişi Öldü

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, A.Ş. tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen G.Y'nin cansız bedeni bulundu. A.Ş. olay yerinden kaçtıktan sonra yakalandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabancayla ateş edilen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, 2 Nolu Beşirli Mahallesi 921 No'lu Sokak'ta A.Ş'nin (42) evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, G.Y'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Ablasının eşi G.Y'yi tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş, Pelitli Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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