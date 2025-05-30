Trabzon'da Tabanca ile Yaralanma Olayı

Trabzon'da Tabanca ile Yaralanma Olayı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Gürcü uyruklu M.K. ile N.K. arasında çıkan tartışmada N.K. tabanca ile vurularak yaralandı. Olay sonrası N.K. hastaneye kaldırıldı, M.K. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabanca ile vurularak yaralanan yabancı uyruklu kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde Gürcü uyruklu M.K. ile N.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. üzerindeki tabanca ile N.K'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan N.K. tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan M.K.'yı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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