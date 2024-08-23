Trabzon'da Sümela Manastırı'nda ayin yapıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda ayin yapıldı.

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda 11'incisi gerçekleştirilen ayini, Gelibolu Metropolitine bağlı Patrik Stefanos Dinidis yönetti.

Hristiyanların en kutsal azizesi Meryem Ana adına ithaf edilen dünya üzerindeki en önemli ibadet mekanlarından sayılan Sümela Manastırı'nda ayin yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Dinidis, "Biz bu toprakları paylaşan Müslümanlar ve Hristiyanlar ve yurt dışından gelen Ortodoks konuklarımızla birlikte Meryem Ana'nın yüksek huzurunda toplandık. Ülkemizde ve dünyada daimi barışın ve dayanışmanın tesisi için dua ettik." dedi.

Dinidis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin izni ve yardımlarıyla gerçekleşen bugünkü ayinimiz için Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'a saygı ve şükranlarımızı arz ederiz. Siz değerli ziyaretçilere ve Ortodoks müminlerimize sayın patrik efendimizin selamını ve hayır dualarını iletmekteyim. Değerli Maçka halkının misafirperverliğinden dolayı minnettarız. Bu düşüncelerle Müslüman kardeşlerimizi ve bütün ziyaretçileri selamlar, hepinize sıhhat ve afiyetler dilerim."

Ayin, dua ve ilahilerle tamamlandı.