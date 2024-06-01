Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Sulak Yaylasında Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Sulak yaylasında meydana gelen kazada, kamyonet takla attı ve sürücü İsmet Demiray hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme devam ediyor.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesine bağlı Sulak yaylasında takla atan kamyonetin sürücüsü İsmet Demiray (54), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Sulak yaylasında meydana geldi. İsmet Demiray'ın kontrolünü yitirdiği 61 ACT 168 plakalı kamyonet takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsmet Demirbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demiray'ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Köprübaşı İnceleme Jandarma Trabzon Yaşam Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title