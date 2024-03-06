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Trabzon'da Şubat Ayı Asayiş Olayları Toplantısı Gerçekleştirildi

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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, şubat ayında meydana gelen asayiş olayları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, olaylara karışan kişilerin yakalanması, aranan şahısların bulunması, dolandırıcılık olayları ve kadına şiddetle mücadele gibi konular ele alındı.

Trabzon'un şubat ayı asayiş olayları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım, Valilik binasında düzenlediği toplantıda, yılın şubat ayında 2 bin 9 olayın meydana geldiğini, söz konusu olaylara karışan 1686 kişinin yakalandığını söyledi.

Aranan şahıslara yönelik de çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, şubat ayında aranan 240 kişinin yakalandığını ifade etti.

Yıldırım, yorgun mermi olaylarına dikkati çekerek, şubat ayı içerisinde 37 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirtti.

Dolandırıcılık olaylarına karşı da uyaran Yıldırım, şubat ayı içerisinde 265 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunduğunu, bu kapsamda da 15 şahsın yakalandığını kaydetti.

Yıldırım, kadına şiddetle mücadelenin de önceliklerinden biri olduğuna işaret ederek, "Bu toplumun temeli olan annelerimiz, kadınlarımızı korumak hepimizin başlıca görevi. Bu anlamda KADES uygulamamız var." şeklinde konuştu.

Bu kapsamda 3 bin 450 kişiye şubat ayında eğitim verildiğine dikkati çeken Yıldırım, "876 kişi telefonuna KADES uygulamasını indirdi ve 93 kişi bu KADES uygulamasını şubat ayı içerisinde kullandı." dedi.

Yıldırım, uyuşturucu ile mücadele rakamları ve narkotik olaylar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Yıldırım, göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara yönelik bilgi verdi.

Yıldırım, siber suçlara karşı da şubat ayında 108 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yapan Yıldırım, "İlimizde şubat ayı içerisinde 343 trafik kazası meydana geldi. Bunların 142'si yaralı, 2 vatandaşımızı kaybettiğimiz ölümlü kaza ve 199 maddi hasarlı kaza." diye konuştu.

Yıldırım, seçim dönemine yönelik güvenlik önlemlerini anlatarak, Sahil Güvenlik'in de şubat ayında önemli görevler yaptığını aktardı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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