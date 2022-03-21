Trabzon'da su sempozyumu düzenlenecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da su sempozyumu düzenlenecek

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da su sempozyumu düzenlenecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su sempozyumu düzenlenecek.

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su sempozyumu düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında, su sempozyumu düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, alanında uzman kişilerin katılacağı sempozyumun 22 Mart Salı günü saat 11.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edileceği ifade edildi.

Sempozyumun, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz'ün moderatörlüğünde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, sempozyumda KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve TEMA Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Zafer Yücesan, Ziraat Mühendisi Ali Çankaya, Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Can Suyumuz Projesi Ekip Lideri Fuat Alp Yılmaz ve TİSKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Ömer Şahin'in deneyimlerini aktaracağı da kaydedildi.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Su Günü, Trabzon, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title