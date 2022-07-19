Trabzon'da su kuyusuna düşen porsuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde su kuyusuna düşen porsuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde su kuyusuna düşen porsuğu itfaiye ekipleri kurtardı. İlçenin Arpaçılı Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 metrelik boş su kuyusuna porsuk düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli geldi. İtfaiye ekipleri, hayvan kurtarma aparatı yardımı ile porsuğu bulunduğu yerden alıp doğal yaşam alanına bıraktı. AA / Duygu Avunduk - Güncel Akçaabat İtfaiye Trabzon su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Trabzon'da su kuyusuna düşen porsuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.