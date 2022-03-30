Trabzon'da su hattının geçtiği grup yolunda toprak kayması meydana geldi - Haberler

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Trabzon'da su hattının geçtiği grup yolunda toprak kayması meydana geldi

AA - Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Trabzon'da su hattının geçtiği grup yolunda toprak kayması meydana geldi

Trabzon'un Düzköy ilçesinde grup yolunda, su hattının patlaması sonucu toprak kayması oluştu.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Düzköy ilçesinde grup yolunda, su hattının patlaması sonucu toprak kayması oluştu.

İlçeye bağlı Yusuflu Mahallesi'nden geçen grup yolu, sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yusuflu Mahallesi Muhtarı Nevzat İshak, AA muhabirine, yolun altından geçen su isale borusunun patlamasından dolayı yolda kayma ve çökmelerin meydana geldiğini söyledi.

Durumu yetkililere aktardıklarını, AFAD ekiplerinin güzergahta inceleme yapacağını belirten İshak, "Yol güzergahında 600 hane bulunuyor. Buradan geçen araçların sayısı çok fazla. Alternatif bir yol var ama uzak. Yetkililere ulaştık, geldiler baktılar ve şimdi AFAD'ın ekiplerini bekliyoruz." dedi.

Trabzon'da su hattının geçtiği grup yolunda toprak kayması meydana geldi

Trabzon'da su hattının geçtiği grup yolunda toprak kayması meydana geldi

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Trabzon, AFAD, su, Güncel, Haberler

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