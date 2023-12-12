Trabzon'da su borusu patladı, yollar göle döndü
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Değirmendere mahallesinde belediyenin su borusu patlayınca yollar göle döndü. Araçların güçlükle ilerlediği yolda çok sayıda iş yeri su baskınlarına maruz kalırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Trabzon'da su borusu patladı, yollar göle döndü
TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Değirmendere mahallesinde belediyenin su borusu patlayınca yollar göle döndü.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere mahallesi Erzurum Yolu Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait su borusunun patlaması üzerine yol adeta göle döndü. Araçların güçlükle ilerlediği yolda çok sayıda iş yeri su baskınlarına maruz kalırken, tonlarca metreküp su yolları doldurdu. Yaşanan su borusu patlamasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.