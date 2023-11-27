Trabzon'da standart dışı egzozlu araçlara ceza uygulandı

Trabzon'da yapılan denetimlerde standart dışı egzozlu araç kullanan 4 sürücüye 16 bin 256 lira ceza uygulandı. Sürücülerin ceza puanları düşürülürken araçları trafikten men edildi.

Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 4 sürücüye 16 bin 256 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince 23-26 Kasım'da yapılan denetimlerde, standart dışı bulunan 4 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Yapılan denetimde, 4 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere 16 bin 256 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.