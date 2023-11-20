Trabzon'da standart dışı egzozlu araçlara ceza uygulandı
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Trabzon'da yapılan denetimlerde standart dışı egzozlu araç kullanan 4 sürücüye 16 bin 256 lira ceza uygulandı. Sürücülerin ceza puanları düşürülürken araçları trafikten men edildi.
Trabzon'da "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 4 sürücüye 16 bin 256 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince 18-19 Kasım'da yapılan denetimlerde, standart dışı bulunan 4 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Yapılan denetimde, 4 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.
Sürücülere 16 bin 256 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Güncel