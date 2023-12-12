Trabzon'da Standart Dışı Egzoz Kullanan Sürücüye Cezai İşlem

Trabzon'da yapılan denetimlerde standart dışı egzozlu araç kullanan sürücüye 4 bin 64 lira ceza uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan sürücüye 4 bin 64 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, bir aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Yapılan denetimde araçta standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücüye 4 bin 64 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araç ise trafikten men edildi.