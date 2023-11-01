Trabzon'da Standart Dışı Egzoz Kullanan Sürücülere Yüksek Cezalar
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren 2 araç tespit edildi. Standart dışı egzoz bulunan araçlar trafikten men edildi ve sürücülere 8 bin 128 lira ceza uygulandı.
Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Standart dışı egzoz bulunduğu belirlenen araçlar trafikten men edildi, sürücülerine de 8 bin 128 idari ceza verildi.
Kaynak: AA / Güncel