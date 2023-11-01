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Trabzon'da Standart Dışı Egzoz Kullanan Sürücülere Yüksek Cezalar

Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren 2 araç tespit edildi. Standart dışı egzoz bulunan araçlar trafikten men edildi ve sürücülere 8 bin 128 lira ceza uygulandı.