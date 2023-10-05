Trabzon'da Standart Dışı Egzoz Kullanan Sürücülere Cezai İşlem

Trabzon'da yapılan denetimlerde standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira para cezası verildi. Araçlar trafikten men edildi.

Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, standart dışı bulunan 2 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan araçlarda yapılan denetimde, 2 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere toplam 8 bin 128 lira idari para cezası verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.