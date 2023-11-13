Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren 5 araçta standart dışı egzoz bulunduğu tespit edildi. Bu araçlar trafikten men edilirken sürücülere 20 bin 320 TL idari ceza uygulandı.

Trabzon'da Standart Dışı Egzoz Kullanan 5 Sürücüye 20 Bin 320 TL Cezai İşlem Uygulandı

Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 5 sürücüye 20 bin 320 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi il ve ilçe ekiplerince yapılan denetimlerde, 11-12 Kasım'da 5 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Standart dışı egzoz bulunduğu belirlenen araçlar trafikten men edildi, sürücülerine de 20 bin 320 idari ceza verildi.