Trabzon'da Standart Dışı Egzoz Kullanan 3 Sürücüye Yüksek Cezalar Verildi

Trabzon'da yapılan denetimlerde, standart dışı egzozlu araç kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı. Sürücülerin ceza puanları düşürülürken araçları trafikten men edildi.

Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, standart dışı bulunan 3 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Araçlarda yapılan denetimde, 3 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere 12 bin 192 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.