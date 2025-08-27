Trabzon'da Spor Müsabakaları İçin Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Trabzon'da, 2025-2026 sezonunda gerçekleştirilecek spor müsabakaları için güvenlik önlemlerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, taraftarların güvenliğinin sağlanacağına dair taahhütte bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonunda oynanacak müsabakalarda alınacak güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü toplantı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzonspor'un oynayacağı müsabakalarda stadyuma gelecek taraftarların güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını belirtti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Öneş, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Yılmaz, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli ile taraftar grupları liderleri katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
