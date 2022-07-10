Trabzon'da soluk borusuna yemek parçaları kaçan kişi hayatını kaybetti Trabzon'un Araklı ilçesinde, soluk borusuna yemek parçaları kaçan yaşlı adam yaşamını yitirdi. Trabzon'un Araklı ilçesinde, soluk borusuna yemek parçaları kaçan yaşlı adam yaşamını yitirdi. Yemek yediği sırada rahatsızlanan 80 yaşındaki Muhammet Gündoğdu, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soluk borusuna yemek parçaları kaçtığı belirlenen Gündoğdu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gündoğdu'nun cenazesi, ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. AA / Duygu Avunduk - Güncel Gündoğdu Trabzon Güncel Haberler

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