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Trabzon'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda yaşayan 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen kişiler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin genel sağlık durumu iyi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Boztepe Mahallesi Yurttaş Sokak'taki apartmanda yaşayan Ali Kemal (69), Aynur (61) ve Samet Aydın (38), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Rahatsızlanan 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Kemal, Aynur ve Samet Aydın kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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