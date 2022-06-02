Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi - Haberler

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Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

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