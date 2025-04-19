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Trabzon'da Sis Hava Ulaşımını Engelliyor

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Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle havalimanında bazı uçak seferleri ertelendi. Sis, şehirde geniş bir alana yayılırken, etkisinin ilerleyen saatlerde azalması bekleniyor.

Trabzon'da hava ulaşıma sis engeli

TRABZON - Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, özellikle hava ulaşımı bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis yüzünden Trabzon Havalimanından yapılması planlanan bazı uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Trabzon Havalimanından Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler ertelendi.

Şehrin büyük bir kısmını kaplayan yoğun sisin önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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