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Trabzon'da Sınavlara Hazırlık Semineri Düzenlendi

Trabzon'da Sınavlara Hazırlık Semineri Düzenlendi
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik seminer düzenledi. Eğitim koçu Alpay Tunaçay, sınav stresi, disiplinli çalışma ve motivasyon konularında öğrencilere bilgiler vererek, zorluklarla başa çıkma yollarını anlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik seminer düzenledi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Şube Müdürlüğünce Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki semineri eğitim koçu Alpay Tunaçay verdi.

Sınavlara hazırlık, disiplinli çalışma ve motivasyon konularını aktaran Tunaçay, öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları nasıl çözebileceklerine yönelik bilgiler paylaştı.

Tunaçay, sınav stresini yönetme konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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