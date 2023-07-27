Trabzon'da silahlı saldırı sonucu genç öldü, zanlı yakalandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde jandarma ekipleri, Aydınköy Mahallesi'nde silahla vurularak öldürülen 32 yaşındaki genci öldüren zanlıyı gözaltına aldı. Olayın meydana geldiği araçta yapılan incelemede parmak izi incelenirken, Musa Ertuğral'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma dedektifleri, yapılan ihbardan 8 saat sonra zanlıyı tespit ederek yakaladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde jandarma ekipleri silahla 32 yaşındaki genci öldüren zanlıyı gözaltına alındı.

Aydınköy Mahallesi yolunda Musa Ertuğral (32) sabah saatlerinde 61 VT 832 plakalı otomobilin içerisinde silahlı vurulmuş halde bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ertuğral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın meydana geldiği araç jandarma timlerince detaylı şekilde incelendi. Otomobilde parmak izi incelemesi yapılırken, Musa Ertuğral'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma dedektifleri (JASAT), yapılan ihbardan sonra 8 saat sonra olayın failini tespit ederek silahla birlikte yakaladı. Yakalanan şüpheli T.B. (33) gözaltına alındı. - TRABZON