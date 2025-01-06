Trabzon'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi iş makinesi tamirhanesinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı ve polis şüpheliyi yakaladı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş makinesi tamirhanesine gelen bir kişi, A.G'yi silahla yaraladı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri A.G'yi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırdı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel