Trabzon'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde alt geçitte tabancayla vurulan kişi öldü.

İlçenin Fenerler Mahallesi'ndeki alt geçitte S.S, silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerine teslim olan zanlı A.Ç, gözaltına alındı.