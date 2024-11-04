Trabzon'da Silahlı Saldırı: 27 Yaşındaki Beytullah Komar Hayatını Kaybetti
Akçaabat ilçesinde 27 yaşındaki Beytullah Komar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Komar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda öldü.
Darıca Mahallesi'nde 27 yaşındaki Beytullah Komar, silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Komar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.