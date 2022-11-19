Trabzon'da "silahlı örgüt kurma" soruşturmasında 8 kişi tutuklandı Güncel Haberler Trabzon'da, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. Trabzon'da, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" soruşturması kapsamında, 2 ayrı suç örgütüne yönelik uzun süreli çalışmalar sonucunda zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 22 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Operasyon Trabzon Güncel Haberler

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