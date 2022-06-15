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Trabzon'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde, M.U. ve S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar, yanlarında taşıdıkları silahlarla birbirlerine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.U, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından yaralı halde kaçan S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.A. ve M.U'nun hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Karşıyaka Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

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