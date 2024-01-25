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Trabzon'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bıçak satışı üzerine iş yeri bulunan N.K. ile ağabeyi V.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. N.K, tabancayla V.K'ye ateş etti ve V.K bacağından yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan V.K hastanede tedavi altına alınırken, N.K gözaltına alındı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İlçenin Çarşı Mahallesi'nde bıçak satışı üzerine iş yeri bulunan N.K. ile ağabeyi V.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda N.K, tabancayla V.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan V.K, hastanede tedavi altına alındı.

V.K'nin kız kardeşi N.K'nin ise gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sürmene Trabzon Olaylar Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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