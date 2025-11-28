Trabzon'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de M.A.K. (20) ile arkadaşı E.B. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.A.K. tabancayla E.B'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.