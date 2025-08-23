Trabzon'da Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatta işçiler arasında çıkan silahlı kargaşa sonucu 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çimenli Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla ateş edilmesi sonucu 4 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel