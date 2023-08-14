Trabzon'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Değirmendere Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaralanan kişi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.