Trabzon'da 'silahla kutlama' karşıtı seferberlik

TRABZON (DHA) - TRABZON'da, lig şampiyonluğu kutlamalarında silah kullanılmaması için başlatılan seferberlik sürüyor. 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' afiş ve pankartlarıyla donatılan, 'Lütfen silaha sarılmayın' anonsları yapılan kentte, 3 bin personelle üst düzey güvenlik tedbiri uygulanacak. Duyarlılık çağrısında bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, "Mutluluğu hüzne çevirecek herhangi bir hareket veya olumsuzluğu yapmamamız lazım" dedi.

Süper Lig'de Trabzonspor'un seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlandığı karşılaşma öncesi kentte nefesler tutuldu. Hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla maç ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerle nüfusu 2 milyona yaklaşan Trabzon'da, üst düzey güvenlik tedbiri uygulanacak. Polis, jandarma ve özel güvenliklerden oluşan 3 bin personelin görev alacağı kentte silahla kutlamaya karşı sıkı denetimler de yapılacak.